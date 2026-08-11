Названа цель, с которой Зеленский намерен втянуть Белоруссию в конфликт Зеленский готовится к туру по выпрашиванию денег, втягивая Белоруссию в конфликт

Москва11 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт, чтобы появилась возможность отправиться в очередное турне по выпрашиванию денег у западных спонсоров. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

В Белоруссии, если бы что-то готовилось, оно бы так дальше развивалось. Поэтому то, что делает Зеленский, это просто видимость большой его игры, чтобы притянуть больше [внимания] Запада, какой он бедный, несчастный, один сражается, а тут еще и второй противник нарисовывается. Поэтому просто готовит видимость к следующему своему турне по попрошайничеству денег сказал Авидзба

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что киевский режим стремится втянуть в конфликт ближайших соседей, в том числе Белоруссию. По его словам, Россия будет расценивать любые попытки Украины дестабилизировать обстановку в Белоруссии и провокации против Минска как посягательство на все Союзное государство.