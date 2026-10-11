Учения "Нерушимое братство" и "Барьер" стартовали в Белоруссии Командно-штабные учения ОДКБ стартовали в Белоруссии

Москва11 окт Вести.В Белоруссии начались командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер – 2026".

В организации отметили, что учения особенно важны сегодня для отработки четкого взаимодействия вооруженных сил и других силовых структур на фоне непрекращающегося роста конфликтного потенциала в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ.

Торжественное открытие состоялось в Витебске на площади Победы, где перед мемориальным комплексом "Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам" были построены пешие расчеты контингентов.

Сегодня в Республике Беларусь состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2026" и специального учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер – 2026" сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович

В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Среди них – воинские контингенты, подразделения органов внутренних дел и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского воинского контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где проинспектировал ход масштабных стратегических учений "Центр-2026".