В Белоруссии прошли учения по действиям при распространении опасной болезни

На учениях ОДКБ отработали действия при распространении опасной болезни В Белоруссии прошли учения по действиям при распространении опасной болезни

Москва15 окт Вести.Участники специальных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Барьер-2026" в Белоруссии отработали комплекс противоэпидемических мер и оказание медицинской помощи в условиях гипотетического распространения особо опасного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Учебные мероприятия прошли на базе центральной районной больницы и полигона в Стародорожском районе Минской области, в них приняли участие военнослужащие совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения.

Начальник военно-медицинского управления Минобороны Белоруссии Александр Малюх сообщил, что военные врачи продемонстрировали высокий уровень готовности к обнаружению биологических рисков и оказанию помощи.

Проведение подобных мероприятий с привлечением специалистов других государств - это колоссальный обмен опытом для медицинских работников разных стран сказал, в частности, Малюх

Командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2026" и "Барьер – 2026" проходят в Белоруссии 12-16 октября.