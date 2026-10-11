В Белоруссии приняли на вооружение лазер, сжигающий дроны за сотни метров В Белоруссии приняли на вооружение лазерный комплекс "Шафран"

Москва11 окт Вести.В Белоруссии приняли на вооружение лазерный комплекс "Шафран", способный уничтожать дроны на расстоянии сотен метров, заявил телеканалу "Беларусь-1" председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.

Он отметил, что борьба с беспилотниками – главный тренд в военно-промышленной сфере, и у оборонной отрасли Белоруссии есть определенные успехи.

Для примера, лазерный комплекс "Шафран" отечественного производства успешно принят на вооружение, и нами продолжается работа уже по его модернизации с целью увеличения мощности, дальности и иных тактико-технических характеристик рассказал Пантус

Ранее российские военные сообщили об успешном применении новейшего лазерного комплекса "Заря" на учениях "Центр-2026". Установка сбивала различные типы беспилотников условного противника на дистанции до 6 километров.