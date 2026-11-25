Эксперт Кнутов заявил, что в приграничье появился сжигающий тысячи дронов лазер Военэксперт Кнутов: в приграничье появился лазер, сжигающий тысячи дронов

Москва25 ноя Вести.На вооружение ВС РФ в одном из приграничных регионов появился лазерный комплекс, который всего за два месяца смог сжечь тысячу вражеских дронов. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, которые приводит "Российская газета", невидимый луч нагревает бензобак дрона, после чего тот загорается и уничтожает беспилотник целиком.

Луч визуально не наблюдается. Он удерживается в одной точке и прожигает отверстие. В результате беспилотник может вспыхнуть, а могут быть поражены элементы конструкции несущей, что приведет к разрушению сказал Кнутов

Военэксперт подчеркнул, что при всей эффективности лазера затраты на комплекс небольшие – чуть более 200 рублей за один импульс. Из минусов Кнутов выделил снижение эффективности лазера при плохой погоде, из-за чего комплекс является только дополнением существующим средствам ПВО ВС РФ.

24 ноября глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что лазерный комплекс за два месяца сбил порядка тысячи украинских беспилотников. По его словам, лазер ежедневно "сжигает дроны десятками".