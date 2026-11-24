Чемезов: лазерный комплекс Ростеха сбил около тысячи дронов ВСУ за два месяца

Лазерный комплекс Ростеха уничтожил почти тысячу дронов ВСУ за два месяца Чемезов: лазерный комплекс Ростеха сбил около тысячи дронов ВСУ за два месяца

Москва24 ноя Вести.Лазерный комплекс Ростеха за два месяца сбил порядка тысячи украинских беспилотников, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в разговоре с ТАСС.

Эффективность лазерных комплексов очень высокая. Приведу один пример: мы в приграничном регионе – не буду говорить в каком – поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил сказал Чемезов

По его словам, лазер ежедневно "сжигает дроны десятками".

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что отечественные лазерные установки демонстрируют высокую результативность, а ученые деятельно участвуют в их доработке.