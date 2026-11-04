Москва4 нояВести.Литва будет закупать у Финляндии морские мины Blocker производства компании Forcit. Контракт был заключен Агентством оборонных ресурсов при литовском МО. Число боеприпасов и стоимость не разглашаются.
В ведомстве сообщили, что закупка будет проходить в рамках международной инициативы Naval Mines Cooperation (NMC), предполагающей развитие сотрудничества стран Европы в приобретении и применении морских минных систем.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас охарактеризовал морские мины как важную составляющую обороны республики, полезную для обеспечения безопасности в Балтийском море.
Мы не единственные, кто приобретает эту систему мин, поэтому будем координировать действия и обеспечивать совместимость с союзникамисказал Каунас
Ранее агентство Reuters со ссылкой на военное руководство Германии написало, что Бундесвер планирует задействовать бригаду, размещенную в Литве, для наблюдения за Россией и Белоруссией с помощью средств РЭБ.