Финляндия закупит миллион противопехотных мин на 100 млн евро Силы обороны Финляндии намерены купить 1 млн противопехотных мин за 100 млн евро

Москва12 окт Вести.Силы обороны Финляндии намерены наладить выпуск противопехотных мин и пополнить ими арсенал в количестве 1 миллиона единиц. О таких планах военного ведомства сообщило РИА Новости 12 октября.

Силы обороны планируют пополнить свои склады примерно одним миллионом новых противопехотных мин, однако их закупка будет распределена на несколько лет сказано в сообщении

Общая сумма расходов на закупку оценивается примерно в 100 миллионов евро. По данным ведомства, старт производства запланирован на 2028 год, а сейчас для этого разрабатывают технические требования к боеприпасам.

Финляндия 10 января 2026 года официально перестала быть участницей Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин .

Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Россия будет принимать меры для обеспечения собственной безопасности, учитывая милитаризацию Финляндии и ее выход из Оттавской конвенции.