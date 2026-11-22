Финляндия закупит многоцелевые БПЛА для нужд армии в 2027 году

Финляндия планирует приобрести многоцелевые беспилотники для военных Финляндия закупит многоцелевые БПЛА для нужд армии в 2027 году

Москва22 ноя Вести.Власти Финляндии планируют приобрести в 2027 году многоцелевые беспилотники для нужд армии, сообщил телерадиовещатель Yle.

Уточняется, что БПЛА уже начали испытывать на полигоне Роваярви в арктических условиях. Также финская армия пригласила инструкторов из вооруженных сил Украины, чтобы те научили военнослужащих Финляндии использовать эти дроны.

Мы ищем многоцелевые системы, с помощью которых можно выполнять самые разные задачи… Мы должны идти в ногу со временем. В ходе испытаний мы сможем оценить, как системы различных производителей работают в северных условиях сказал командующий сухопутных войск Финляндии Паси Вялимяки

Ранее Вялимяки заявил, что Финляндия изучает опыт украинского конфликта и рассматривает возможность возведения противотанковых рвов на границе с Россией. Он подчеркнул важность налаживания снабжения войск при длительном конфликте и добавил, что финским военным нужны средства для поражения установок для запуска ракет и беспилотников.

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов предупреждал, что Россия будет принимать меры для обеспечения собственной безопасности, учитывая милитаризацию Финляндии.