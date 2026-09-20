Линден: Финляндия может оказаться на передовой в конфликте Запада с Россией

Линден: Финляндия может стать линией фронта в конфликте Запада с Россией Линден: Финляндия может оказаться на передовой в конфликте Запада с Россией

Москва20 сен Вести.Существует опасность того, что Финляндия окажется в зоне прямого противостояния в случае войны между Западом и Россией, заявил аналитик, член правления финской партии "Альянс свободы" Сакари Линден в эфире YouTube-канала.

Есть большая опасность того, что Финляндия может стать следующей линией фронта в войне между Западом и Россией. Бывший финский президент [Урхо Калева] Кекконен в 1958 году предупреждал, что Финляндия больше никогда не должна стать передовой военной базой Запада, используемой против России. Но на деле происходит именно это отметил Линден

Финляндия дала разрешение на использование 15 военных баз на своей территории, и в этом году передовые сухопутные подразделения НАТО начали размещаться на севере страны, уточнил аналитик.

Линден подчеркнул, что властям Финляндии следует проводить независимую суверенную политику.

Мы должны основывать нашу линию на собственных реалиях и избегать того, чтобы нас подталкивали к войнам за иностранные интересы заключил Линден

В Минобороны Финляндии сообщили, что Хельсинки направит киевскому режиму новый, 34-й по счету пакет военной помощи на 290 млн евро. Пакет включает в себя поставки военной техники, которую Киев запросил в срочном порядке.