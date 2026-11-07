Москва7 нояВести.Финляндия изучает опыт конфликта на Украине и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки.
Он указал, что при строительстве укреплений необходимо учитывать суровые климатические условия Финляндии.
Если мы построим укрепления и выроем рвы ... как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?сказал Вялимяки
Военный также подчеркнул важность налаживания снабжения войск на передовой на случай продолжительного конфликта, отметив, что Финляндия не заинтересована в "войне на истощение".
По его мнению, стране необходимо наладить массовое производство для обеспечения военной готовности. Он предложил регулярно проводить учения, позволяющие отслеживать темпы расходования ресурсов, а в случае кризиса или конфликта предусмотреть возможность увеличения производства в десять раз.
Кроме того, Вялимяки заявил, что финские вооруженные силы в рамках сдерживания на восточном фланге НАТО должны иметь возможность поражать установки для запуска ракет и беспилотников до того, как они будут применены по территории страны.