Финляндия рассматривает создание противотанковых рвов на границе с Россией Bloomberg: Финляндия рассматривает создание противотанковых рвов на границе с РФ

Москва7 ноя Вести.Финляндия изучает опыт конфликта на Украине и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки.

Он указал, что при строительстве укреплений необходимо учитывать суровые климатические условия Финляндии.

Если мы построим укрепления и выроем рвы ... как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды? сказал Вялимяки

Военный также подчеркнул важность налаживания снабжения войск на передовой на случай продолжительного конфликта, отметив, что Финляндия не заинтересована в "войне на истощение".

По его мнению, стране необходимо наладить массовое производство для обеспечения военной готовности. Он предложил регулярно проводить учения, позволяющие отслеживать темпы расходования ресурсов, а в случае кризиса или конфликта предусмотреть возможность увеличения производства в десять раз.

Кроме того, Вялимяки заявил, что финские вооруженные силы в рамках сдерживания на восточном фланге НАТО должны иметь возможность поражать установки для запуска ракет и беспилотников до того, как они будут применены по территории страны.