Украина планирует построить в Литве завод по производству боеприпасов LRT: Украина возведет в Литве завод по производству боеприпасов

Москва13 авг Вести.В Литве появится завод по производству боеприпасов, его строительством займется Днепровский энергомеханический завод (ДЭМЗ). Об этом сообщает портал национального литовского телевидения и радио LRT.

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило о подписании инвестиционного соглашения с компанией по крупному проекту. По данным министерства, ДЭМЗ построит современный цех по сборке боеприпасов в Пренайском районе, а также использует уже существующую промышленную инфраструктуру в индустриальном парке Алитус для производства деталей боеприпасов говорится в сообщении

Отмечается, что завод станет "региональным центром производства и инноваций компании, где будут разрабатывать и тестировать новые продукты, соответствующие стандартам НАТО".

По данным портала, строительство должно начаться осенью этого года.

Ранее президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин напомнил, что европейские предприятия, производящие вооружение для Украины, могут стать целями для вооруженных сил РФ. Он уточнил, что российское руководство слов на ветер не бросает.