Компания из США построит в Латвии завод по выпуску ракет Американская компания Native Trading откроет в Латвии ракетный завод

Москва25 июл Вести.Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading. Документ предусматривает строительство в Латвии завода по производству реактивных снарядов, или ракет, для артиллерии. Об этом сообщило Министерство экономики страны.

В ведомстве заявили, что проект предполагает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро. Там также уточнили, что реализовать проект планируется в течение 24 месяцев.

Как пояснили в Министерстве экономики, речь идет о создании предприятия полного цикла по производству реактивных снарядов, или артиллерийских ракет. Завод должен будет обеспечивать все ключевые этапы производства, включая выпуск твердого топлива, наполнение боеголовок взрывчатыми веществами, окончательную сборку изделий и проведение испытаний.

Планируется, что произведенные на новом предприятии снаряды будут поставляться не только для нужд армии Латвии, но и на международные рынки.