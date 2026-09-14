В центре Лондона откроют крупнейший оборонный завод со времен Второй мировой FT: Isembard откроет оборонный завод в центральном Лондоне

Москва14 сен Вести.Британская компания Isembard готовится запустить крупнейшее со времен Второй мировой войны предприятие оборонного профиля в центральной части Лондона. Как сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора Александра Фицджеральда, на месте бывшего автопарка возведен четырехэтажный производственный корпус и штаб-квартира общей площадью 160 тыс. кв. м.

На этих мощностях планируется выпускать компоненты для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Основными заказчиками названы американская Anduril, британская Babcock International и правительство Великобритании. Компания намерена расширять сеть производств: сейчас по франшизе работают около 15 заводов Isembard в Великобритании, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость компании примерно в $500 млн.

Отмечается, что Великобритания выделяет на оборону около 2,5% ВВП. Бывший премьер-министр Кир Стармер называл конечной целью повышение оборонных трат до 3% ВВП в парламенте следующего созыва. Также сообщалось, что Британия готовит программу национальной обороны из-за внешних угроз.