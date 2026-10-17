Москва17 октВести.В Молдавии задержаны украинские пограничники, которые, преследуя уклониста, незаконно пересекли границу по реке Днестр. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.
По данным ведомства, украинцев задержали днем 15 октября неподалеку от села Холошница Сорокского района Молдавии.
Двое украинских пограничников, находившихся в моторной лодке, пересекли государственную границу [при движении] со стороны Украины на территорию Республики Молдова в ходе мероприятия по задержанию гражданина Украиныговорится в заявлении
Иностранцев доставили в местную полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело.