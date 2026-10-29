В Литве предложили ввести обязательный призыв с 2030 года Министр обороны Литвы допустил введение обязательного призыва с 2030 года

Москва29 окт Вести.Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что в стране с 2030 года можно ввести обязательную воинскую службу для молодых мужчин, хотя это сопряжено с рисками, пишет литовская телерадиокомпания LRT.

Ранее сообщалось, что Государственный совет обороны в Литве обсудит в четверг возможный переход к модели обязательного призыва, ранее консерваторы предложили ввести эту меру с 2030 года.

Каунас заявил журналистам, что в литовском министерстве обороны изложат свою точку зрения на этот вопрос.

Мы изложим свою точку зрения. Я думаю, это возможно. Есть определенные риски, которые мы обозначим сказал министр

По его словам, Литва движется к всеобщей воинской повинности из-за ухудшения демографической ситуации в стране.

Каунас добавил, что в целом поддерживает введение всеобщей воинской повинности, так как это "не только укрепляет оборону Литвы, но и обучает общество, как вести себя в случае кризисов".

На прошлой неделе в Литве начались военные учения с имитацией диверсий вблизи границы с Россией.