Москва28 ноя Вести.Украине требуется дополнительная мобилизация, чтобы продолжать боевые действия в 2027 году, заявил депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко украинским СМИ.

Парламентарий напомнил, что украинский кабмин распорядился актуализировать данные о всех мужчинах от 17 до 60 лет в реестре призывников. Отмечалось, что это нужно для выявления нарушений воинского учета и "потерявшихся" данных.

Есть необходимость в дополнительной мобилизации заявил Горбенко

Депутат добавил, что это нужно для продолжения боев в 2027 году.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) говорил, что власти Украины рассматривают возможность лишить отсрочки от мобилизации от 100 до 300 тысяч мужчин.

На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.