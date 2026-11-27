Москва27 нояВести.Решение украинских властей о массовой проверке данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет может спровоцировать бунт и развал украинской государственности. Об этом в интервью NEWS.ru сказал военный эксперт Иван Коновалов.
Сегодня кабмин Украины опубликовал распоряжение о массовой сверке персональных данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.
По словам Ивана Коновалова, такой шаг свидетельствует о подготовке к массовой насильственной мобилизации. Но толку от этого мероприятия будет мало: большинство разбежится до попадания в части.
Если грести на фронт начнут всех подряд, будет бунт. Причем первыми начнут западенцы — они больше всего кричат о ненависти к москалям, но активнее всех косят от армиисказал Коновалов