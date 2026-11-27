Эксперт - о том, чем обернется для Украины ужесточение мобилизации Военэксперт Коновалов: массовая мобилизация на Украине спровоцирует бунт

Москва27 ноя Вести.Решение украинских властей о массовой проверке данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет может спровоцировать бунт и развал украинской государственности. Об этом в интервью NEWS.ru сказал военный эксперт Иван Коновалов.

Сегодня кабмин Украины опубликовал распоряжение о массовой сверке персональных данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

По словам Ивана Коновалова, такой шаг свидетельствует о подготовке к массовой насильственной мобилизации. Но толку от этого мероприятия будет мало: большинство разбежится до попадания в части.