Киев запускает масштабную проверку данных всех мужчин от 17 до 60 лет Кабмин Украины поручил провести масштабную проверку данных мужчин 17-60 лет

Москва26 ноя Вести.Украинское правительство инициировало всеобъемлющую проверку информации о мужчинах призывного возраста. Соответствующий документ размещен на официальном портале кабинета министров страны.

Кабинет министров Украины постановляет… провести верификацию информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет говорится в тексте постановления

Согласно документу, Государственная миграционная служба должна передать в Министерство обороны данные из своих информационных баз и демографического реестра. В этот перечень войдут регистрационные номера налогоплательщиков, паспортные реквизиты, уникальные идентификаторы записей из Единого государственного демографического реестра, сведения о зарегистрированном месте жительства или пребывания, а также данные о гражданстве.

Полученную информацию военное ведомство обязано сверить с записями в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. На внесение необходимых изменений в базу данных после завершения всех проверочных мероприятий украинскому Минобороны отводится 120 дней.