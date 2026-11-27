Депутат Рады Гончаренко заявил о планах отмены брони для сотен тысяч украинцев

На Украине до 300 тысяч мужчин могут лишить брони от мобилизации Депутат Рады Гончаренко заявил о планах отмены брони для сотен тысяч украинцев

Москва27 ноя Вести.Власти Украины рассматривают возможность лишения отсрочки от мобилизации от 100 до 300 тысяч мужчин.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) в Telegram-канале.

Со ссылкой на источники в Министерстве экономики страны парламентарий написал, что в ведомстве регулярно проходят совещания, посвященные механизмам аннулирования брони у указанной категории граждан.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что решение украинских властей о массовой проверке данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет может спровоцировать бунт и развал украинской государственности.