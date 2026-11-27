Москва27 нояВести.Власти Украины рассматривают возможность лишения отсрочки от мобилизации от 100 до 300 тысяч мужчин.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) в Telegram-канале.
Со ссылкой на источники в Министерстве экономики страны парламентарий написал, что в ведомстве регулярно проходят совещания, посвященные механизмам аннулирования брони у указанной категории граждан.
Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что решение украинских властей о массовой проверке данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет может спровоцировать бунт и развал украинской государственности.