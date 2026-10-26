Гражданин Украины сбежал в Молдавию на мотопараплане и попросил убежища Украинец пересек границу Молдавии на мотопараплане и попросил убежища

Москва26 окт Вести.Украинец пересек молдавскую границу на мотопараплане и попросил убежища, сообщает пограничная полиция Молдавии.

Пограничники сектора Ларга 26 октября 2026 года обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу с Украины в Республику Молдова, воспользовавшись моторным парапланом. Пограничная полиция получила от украинских пограничных властей информацию об обнаружении человека, который незаконно пересекал воздушную границу по маршруту Черновцы (Украина) — Ларга (Республика Молдова говорится в сообщении

Беглеца обнаружили в двух километрах от линии государственной границы. Во время проверки он попросил предоставить ему убежище на территории Молдавии.

Сегодня Верховная рада Украины проголосовала за продление мобилизации еще на 90 дней. Согласно принятому решению, режим мобилизации будет действовать до 29 января 2027 года.

С начала конфликта на Украине правоохранительные органы Молдавии регулярно задерживают нарушителей границы призывного возраста. Они сразу просят убежища, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. Большинство этих людей затем перебираются в страны ЕС.

Неделю назад молдавские пограничники спасли украинского уклониста, который оказался врачом-психотерапевтом из Киева и за которым гнались сотрудники правоохранительных органов.