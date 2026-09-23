На границе Украины принудительно мобилизовали гражданина Израиля Израильтянина насильственно мобилизовали на румынско-украинской границе

Москва23 сен Вести.49-летнего израильтянина Йонатана Карлински-Машека задержали на границе Украины с Румынией после паломничества в Умань и отправили для оформления на военную службу на базу в районе Одессы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел на международном пункте пропуска "Орловка – Исакча" в Одесской области.

Мужчина 14 лет назад переехал в Израиль, однако сохранил гражданство Украины. Пограничники начали полную проверку документов и направили паломника в Одессу.

Перед своим исчезновением мужчина успел отправить электронное письмо. Его родственники уже обратились за помощью в израильский МИД.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что около 70-75% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют насильно мобилизованные.