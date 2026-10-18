Москва18 окт Вести.Молдавская сторона передала Украине двух украинских пограничников, которые были задержаны за незаконное пересечение границы при погоне с табельным оружием за уклонистом. Об этом передает телеканал "Молдова-1", ссылаясь на источники в правоохранительных органах республики.

Двое украинских пограничников, задержанных ранее на территории Республики Молдова в ходе операции по перехвату гражданина Украины на Днестре, переданы украинским властям сказано в материале телеканала

В сообщении говорится, что передача задержанных была произведена на основании двустороннего соглашения о реадмиссии.

Телеканал уточняет, что молдавская прокуратура посчитала нецелесообразным применение к пограничникам предварительных мер пресечения.

17 октября в СМИ распространились кадры, на которых запечатлено, как жители приграничного села Холошница в Молдавии отбили у украинских пограничников 49-летнего киевлянина, который переплыл Днестр в попытке избежать мобилизации. По словам очевидцев, пограничники били мужчину веслом, свидетели произошедшего помогли киевлянину выбраться из воды. Украинские пограничники были задержаны молдавскими правоохранителями.