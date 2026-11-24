Из Молдавии на Украину экстрадировали офицера ВСУ, подозреваемого в пытках

Власти Молдавии выдали Украине офицера ВСУ, подозреваемого в пытках солдат Из Молдавии на Украину экстрадировали офицера ВСУ, подозреваемого в пытках

Москва24 ноя Вести.Власти Молдавии выдали Киеву офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого подозревают в пытках подчиненных. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

В Украину экстрадирован старший лейтенант ВСУ, подозреваемый в систематической пытке подчиненных во время строительства фортификационных сооружений. По данным следствия, он избивал военнослужащих, угрожал им, а одного после избиения приказал привязать за руки к деревянной конструкции в форме креста говорится в сообщении

Экстрадиция была произведена 19 ноября, правоохранительные органы Молдавии передали подозреваемого украинской стороне на контрольно-пропускном пункте в Винницкой области. После экстрадиции суд заключил бывшего офицера под стражу без права внесения залога.

По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей в Тернопольской области. При строительстве фортификационных сооружений на восточном направлении он систематически применял насилие к подчиненным.

В декабре 2024 года, опасаясь расследования, военный скрылся с территории Украины, переплыв Днестр и оказавшись в Молдавии. В январе 2025 года его местонахождение было определено, его объявили в международный розыск и стали добиваться экстрадиции.