Избитый в пыточной боевик ВСУ сбежал из больницы в Чернигове

На Украине из больницы сбежал боевик ВСУ, избитый в пыточной Избитый в пыточной боевик ВСУ сбежал из больницы в Чернигове

Москва22 ноя Вести.Избитый в пыточной боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил побег из больницы в Чернигове. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что его взяли под стражу 6 ноября за самовольное оставление воинской части.

В Чернигове из больницы скрылся мужчина, Игорь Романов, которого до этого удерживали в незаконной тюрьме заявил собеседник

Отмечается, что он был доставлен в городскую больницу № 3 Чернигова с травмами живота после пыток.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что пыточные, подобные найденной в Борщаговке под Киевом, могут существовать при каждой воинской части ВСУ.

Между тем в российских силовых структурах сообщили, что Киев использует ручных националистов для "перевоспитания" жителей, которые не согласны с режимом.