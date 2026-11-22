Москва22 нояВести.Избитый в пыточной боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил побег из больницы в Чернигове. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что его взяли под стражу 6 ноября за самовольное оставление воинской части.
В Чернигове из больницы скрылся мужчина, Игорь Романов, которого до этого удерживали в незаконной тюрьмезаявил собеседник
Отмечается, что он был доставлен в городскую больницу № 3 Чернигова с травмами живота после пыток.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что пыточные, подобные найденной в Борщаговке под Киевом, могут существовать при каждой воинской части ВСУ.
Между тем в российских силовых структурах сообщили, что Киев использует ручных националистов для "перевоспитания" жителей, которые не согласны с режимом.