Несогласные с киевским режимом попадают в пыточные на Украине

Ручные националисты нужны Киеву для "перевоспитания непослушных" в пыточных Несогласные с киевским режимом попадают в пыточные на Украине

Москва18 ноя Вести.Киев использует ручных националистов для "перевоспитания" жителей, которые не согласны с режимом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что Киев нуждается в таких методах для удержания власти и запугивания людей.

У киевского режима есть "ручные" националисты, которые нужны им для "перевоспитания непослушных" жителей, кто против власти, кто против войны. Их находят через местные чаты в социальных сетях и мессенджерах, задерживают и сажают в "подвалы" рассказал силовики

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что киевский режим скрывает судьбы людей, попавших в тайные пыточные, внося их имена в списки пропавших без вести.

Между тем военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что при каждой воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут существовать пыточные, подобные найденной в Борщаговке под Киевом.