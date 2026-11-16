Украина под угрозой: в ЕП предупредили о возможном захвате власти военными Евродепутат Шуленбург: рост влияния военных ведет к захвату власти на Украине

Москва16 ноя Вести.Украина на фоне скандала с развернутой по всей стране сетью пыточных демонстрирует признаки несостоявшегося государства, как следствие, растет влияние на власть боевиков-националистов из бригады спецназначения Нацгвардии "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург.

Обычно под этим понимают ситуацию, когда власть переходит от центрального правительства к различным военизированным формированиям. Именно это мы и видим повсюду — взять хотя бы то, как командирам таких формирований присваивают почетные звания, или как им доверяют командование подразделениями, вроде бригады "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), непосредственно на линии фронта. Теперь у них есть собственные тюрьмы, свои методы пыток… своя система вербовки пояснил европарламентарий

Российская сторона не раз заявляла, что негласные тюрьмы действуют на Украине с 2014 года.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал среди регионов их наличия Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую и другие области, а убитых там людей киевский режим вносит в списки пропавших без вести.

Подобные объекты находили и в освобожденных от украинских националистов Авдеевке и Мариуполе в Донецкой Народной Республике: там удерживали и подвергали насилию людей, не согласных с политикой киевского режима.

Широкий резонанс тема с пыточными на Украине получила 2 ноября. В Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали пропустить внутрь помещения врача.

После этого украинские власти пытаются запугать население: медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину, прибывших к пыточной, арестовали, других участников этого протеста разыскивают.