Москва16 ноя Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в 2014 году подвергали участников "антимайдана" жестоким допросам и пыткам, а некоторых противников госпереворота в Киеве убивали прямо в допросных комнатах.

Об этом ТАСС сообщил замкомандира батальона группировки войск "Север" ВС РФ с позывным Чех.

По его словам, после освобождения Мариуполя в городе был обнаружен "практически концлагерь", в помещениях которого остались следы пыток и убийств сторонников сближения Украины с Россией.

Чех добавил, что люди, пережившие пытки в СБУ, до сих пор испытывают проблемы со здоровьем.

Российский офицер, который дал агентству интервью, родился в Чехии и был уволен из армии за отказ воевать за НАТО на стороне своей страны. В 2014 году Чех уехал в ДНР, где в составе ополчения четыре года принимал участие в боях, в частности, за Горловку и Краматорск.

В настоящее время Чех проходит службу в группировке российских войск "Север". На родине в Чехии он заочно приговорен к 21 году тюрьмы за участие в событиях в Донбассе и признан виновным по статьям о терроризме.

Российская сторона не раз заявляла, что негласные тюрьмы действуют на Украине с 2014 года.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал среди регионов их наличия Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую и другие области, а убитых там людей киевский режим вносит в списки пропавших без вести.

Подобные объекты находили и в освобожденных от украинских националистов Авдеевке и Мариуполе в Донецкой Народной Республике: там удерживали и подвергали насилию людей, не согласных с политикой киевского режима.

Широкий резонанс тема с пыточными на Украине получила 2 ноября. В Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали пропустить внутрь помещения врача.

После этого украинские власти пытаются запугать население: медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину, прибывших к пыточной, арестовали, других участников этого протеста разыскивают.

На фоне скандала с пыточными депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил о признаках несостоявшегося государства на Украине и усилении влияния боевиков-националистов из бригады "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).