Бывший пресс-секретарь Зеленского указала на масштабность репрессий на Украине Мендель: на Украине наблюдается масштабная волна репрессий

Москва12 ноя Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявила о широкомасштабных репрессиях на Украине.

Соответствующее мнение она высказала в разговоре с основателем немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сарой Вагенкнехт и депутатом Европарламента Фабио Де Мази.

Репрессии носят огромный масштаб. Блогеры также подвергаются санкциям, обвинениям и репрессиям. Люди боятся за свою физическую неприкосновенность. Многие живут в изгнании — в политическом изгнании — или находятся в тюрьме за то, что написали или сказали цитирует РИА Новости Мендель

Российская сторона не раз заявляла, что негласные тюрьмы действуют на Украине с 2014 года.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник называл среди регионов их наличия Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую и другие области, а убитых там людей киевский режим вносит в списки пропавших без вести.

Подобные объекты находили и в освобожденных от украинских националистов Авдеевке и Мариуполе в Донецкой Народной Республике: там удерживали и подвергали насилию людей, не согласных с политикой киевского режима.

Широкий резонанс тема с пыточными на Украине получила 2 ноября. В Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали пропустить внутрь помещения врача.

После этого украинские власти пытаются запугать население: медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину, прибывших к пыточной, арестовали, других участников этого протеста разыскивают.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что пыточные могут существовать при каждой воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинское законодательство это не запрещает.