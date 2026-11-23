Спасенный из Констатиновки рассказал о беспределе боевиков ВСУ Спасенный из Констатиновки рассказал о расправах, которые устраивали боевики ВСУ

Москва23 ноя Вести.Боевики ВСУ устраивали в Констатиновке расправы над мирными гражданами. Об этом ИС "Вести" рассказал спасенный житель Владимир Солосенко.

По его словам, тех, кто не захотел уезжать из Константиновки на украинскую территорию, боевики автоматически записали в предатели и объявили охоту. Солосенко отмечает, что лично видел и слышал, как украинские боевики отдают своим солдатам приказы на уничтожение мирных.

Он говорит в рацию: "Тут гражданские". А ему в ответ: "Какие гражданские?! Это все сепары! Вали их всех!". Или еще был момент - шла женщина по Азовской улице. А он [боевик] выбежал из кустов, в спину ей выстрелил, развернулся и побежал дальше рассказал мужчина

Сейчас в Константиновке проводится гуманитарная миссия - российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военнослужащие проявляют героизм, оказывая помощь людям в опасной зоне.