Песков: российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из Константиновки Песков: военные РФ продолжают эвакуацию мирных жителей из Константиновки

Москва23 ноя Вести.Российские военные продолжают помогать мирным жителям с эвакуацией из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, военнослужащие проявляют героизм, оказывая помощь людям в опасной зоне.

Даже в отсутствие пока готовности киевского режима идти на такую совместную операцию гуманитарного характера, наши военные героически продолжают усилия по оказанию помощи гражданам в эвакуации из этой опасной зоны сказал он журналистам

Песков отметил, что инициатива Москвы по проведению гуманитарной операции в Константиновке остается актуальной.

12 ноября президент России Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с Алешками. Путин заявил, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.