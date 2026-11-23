Песков: инициатива по гуманитарной миссии в Константиновке остается актуальной

Песков: инициатива РФ по операции в Константиновке сохраняет свою актуальность Песков: инициатива по гуманитарной миссии в Константиновке остается актуальной

Москва23 ноя Вести.Россия сохраняет готовность к проведению гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР, несмотря на отсутствие реакции со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможном пересмотре российской позиции после ударов Украины по Крымскому мосту.

Изменения позиции не было, инициатива по гуманитарной миссии сохраняет свою актуальность сказал он

Песков добавил, что российская сторона не получала реакции от Киева.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского и других украинских представителей, которые, по его оценке, свидетельствуют о нежелании Киева продолжать практику гуманитарных миссий. Песков добавил, что российская сторона сохраняет свою готовность.

Инициативу проведения гуманитарной миссии в Константиновке выдвинул президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.