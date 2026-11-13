13:25 13 ноября 2026 13:41 13.11.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: версии о миссии в Константиновке в военных целях не выдерживают критикиПесков: версии о миссии в Константиновке в военных целях не выдерживают критикиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква13 нояВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков объяснил, зачем Россия проводит специальную военную операцию16:13 30 октКремль: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно13:57 30 октПесков: Кремль согласен с Трампом, что Зеленский не хочет мира12:48 16 октПесков заявил, что Украина не желает выходить на мирную траекторию21:12 8 октПесков заявил, что курс на милитаризацию заведет Европу в тупик18:41 7 октПесков: готовность РФ защищать Калининград не надо воспринимать как конфронтацию12:32 1 октПесков назвал военное строительство Норвегии у границ РФ угрозой безопасности13:12 7 сенПесков рассказал об участии политиков Европы в войне против России16:20 29 авгПолитика13.11.2026