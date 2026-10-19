Москва19 окт Вести.Молдавия направила Украине ноту протеста после того, как двое украинских пограничников незаконно пересекли пограничную реку Днестр. Военнослужащие преследовали уклониста, пытавшегося скрыться в Молдавии от службы в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа.

Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей сказал Карп

Депутат осудил обращение пограничников с мужчиной, которого они пытались задержать.

То, что пограничники сделали с гражданином Украины, не вписывается ни в какие этические нормы или нормы нормальности. Но, насколько мне известно, по каналам связи этот инцидент обсуждался с властями Украины подчеркнул депутат

Карп считает, что у перебежчика есть все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.