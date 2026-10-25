"Беспредел": в Госдуме прокомментировали действия властей Молдавии Депутат Аршинова: действия Санду похожи на геноцид Приднестровья и всей Молдавии

Москва25 окт Вести.Жители Приднестровья выразили свое отношение к беспределу, который творят молдавские власти. Такое мнение ТАСС выразила депутат Госдумы Алена Аршинова, прокомментировав многотысячный митинг в Тирасполе против экономической блокады.

Парламентарий также отметила, что "люди на обоих берегах Днестра хотят жить в мире и благополучии".

Приднестровский народ выразил свое отношение к беспределу, творимому молдавскими властями, выйдя на улицы приднестровских городов с протестом против постоянных угроз, новых экономических санкций заявила Аршинова

По ее словам, приднестровцы наглядно всем показали, что можно жить без национализма. Однако "с Запада, как обычно, пришла война", добавила депутат.

За что бы ни бралась Майя Санду, все похоже на геноцид жителей Приднестровья, Гагаузии и всей Молдовы подытожила Аршинова

Ранее парламентская оппозиция в Молдавии инициировала процедуру отстранения от должности президента страны Майи Санду.