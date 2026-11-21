Таубер: слова Санду о России могут иметь серьезные последствия

Экс-депутат парламента Молдавии призвала Санду быть осторожнее в заявлениях о РФ Таубер: слова Санду о России могут иметь серьезные последствия

Москва21 ноя Вести.Агрессивные высказывания молдавского президента Майи Санду в адрес России могут расцениваться не просто как политическая декларация, а как заявления верховного главнокомандующего страны. Об этом в беседе с ТАСС заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", экс-депутат парламента республики Марина Таубер.

Она призвала Кишинев быть осторожнее в высказываниях, отметив, что нынешние власти Молдавии – "марионетки, шантажируемые Западом".

Когда она говорит те или иные слова в адрес Российской Федерации, они могут расцениваться определенным образом не как от президента и не как политическая декларация. Это уже немножко другое отметила экс-депутат

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется на возвращение взаимодействия Москвы и Кишинева в русло конструктивного диалога.