Захарова уличила Санду в отсутствии стыда после слов об "оккупации" Молдавии

Захарова назвала Санду бесстыжей из-за слов об "оккупации" Молдавии Захарова уличила Санду в отсутствии стыда после слов об "оккупации" Молдавии

Москва9 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Молдавии Майю Санду бесстыжей после ее слов о событиях августа 1944 года.

Санду ранее заявила, что освобождение республики от румынско-нацистской оккупации было "военной оккупацией с насильственным присоединением к СССР".

Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу: бесстыжая ты сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что Санду, по ее словам, предпочла не упоминать о последствиях румынской и нацистской оккупации Молдавии в период с 1918 по 1944 год. Захарова напомнила, что те годы сопровождались голодом, расстрелами и репрессиями, а после присоединения к СССР республика стала процветать.

Захарова также прокомментировала заявления о возможном нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. По ее словам, Санду бездоказательно назвала произошедшее попыткой России запугать граждан страны.

Дипломат заявила, что, по ее мнению, молдаван может пугать не Россия, а заявления Санду о том, что жители республики являются румынами.

В конце августа депутат оппозиционной молдавской Партии коммунистов Адриан Доментюк подал жалобу на телеканал "Молдова 1", который в одном из своих репортажей назвал освобождение Молдавии от нацизма оккупацией.