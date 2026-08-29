Москва29 авг Вести.Депутат оппозиционной молдавской Партии коммунистов Адриан Доментюк подал жалобу на общественный телеканал "Молдова 1", который в одном из своих репортажей назвал освобождение Молдавии от нацизма оккупацией. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Речь идет о сюжете о марше мира, который показали в эфире телеканала в понедельник в честь 82-летия освобождения республики от румынско-немецких захватчиков. Как рассказал Доментюк, автор материала продвигал тезис о том, что Ясско-Кишиневская операция представляла собой не освобождение, а оккупацию.

Национальное телевидение занимается дезинформацией. В связи с этим я подал две жалобы… Во всех международных инстанциях и в Нюрнберге, когда судили, было четко указано, что Молдова была освобождена, а не оккупирована подчеркнул депутат

Доментюк в своем запросе потребовал провести полный мониторинг всего транслируемого и публикуемого "Молдовой 1" о Ясско-Кишиневской операции.

Столица Молдавии Кишинев была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии 24 августа 1944 года. В результате операции были освобождены около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии.