Москва20 ноя Вести.Молдавия рискует повторить украинский сценарий с отменой выборов и принудительной мобилизацией, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, новые законодательные инициативы Кишинева могут позволить президенту Майе Санду продлить срок своего пребывания у власти.

В случае осадного положения выборы и референдумы не проводятся и уже начатые процедуры приостанавливаются. Если Молдова будет продолжать катиться по этой дорожке, вся принудительная чудовищная мобилизация будет применена к гражданам Молдовы заявила Захарова на брифинге

Представитель российского МИДа считает, что подобные нормы могут стать инструментом сохранения власти действующим руководством республики.

Ранее премьер-министр Молдавии Василе Тофан не исключил введения виз для граждан России, если того потребует евроинтеграция.