Захарова прокомментировала видео с погасшим прожектором у Санду: "тушите свет"

Захарова сыронизировала из-за видео с погасшим прожектором во время речи Санду Захарова прокомментировала видео с погасшим прожектором у Санду: "тушите свет"

Москва10 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразой "тушите свет" видеозапись того, как во время выступления президента Молдавии Майи Санду погас освещавший ее прожектор.

Ранее в СМИ появилась видеозапись выступления Санду о евроинтеграции страны, в середине ее речи внезапно гаснет прожектор, освещавший молдавского президента.

"Туши свет" - результат работы Санду написала Захарова в своем канале в Telegram

По данным ряда молдавских СМИ, инцидент произошел в Кишиневе, ситуация вызвала широкое обсуждение в соцсетях.

Несколько дней назад Санду заявила, что Молдавия полностью отказалась от российского газа. В конце сентября парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии.