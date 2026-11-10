Москва10 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразой "тушите свет" видеозапись того, как во время выступления президента Молдавии Майи Санду погас освещавший ее прожектор.
Ранее в СМИ появилась видеозапись выступления Санду о евроинтеграции страны, в середине ее речи внезапно гаснет прожектор, освещавший молдавского президента.
"Туши свет" - результат работы Сандунаписала Захарова в своем канале в Telegram
По данным ряда молдавских СМИ, инцидент произошел в Кишиневе, ситуация вызвала широкое обсуждение в соцсетях.
Несколько дней назад Санду заявила, что Молдавия полностью отказалась от российского газа. В конце сентября парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии.