МИД: ответ РФ на высылку сотрудника посольства России из Молдавии будет жестким

РФ жестко и адекватно ответит на высылку сотрудника посольства из Молдавии МИД: ответ РФ на высылку сотрудника посольства России из Молдавии будет жестким

Москва24 окт Вести.Россия адекватно и жестко ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны указала она

Это решение молдавских властей дипломат назвала частью деструктивного антироссийского курса Кишинева, который ведет к разрушению отношений между двумя странами и разрыву связей между народами.

23 октября Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства. В МИД республики связали это решение с падением БПЛА в районе города Теленешты и отметили, что этот инцидент "серьезно нарушает суверенитет и безопасность" Молдавии. Доказательств "российского" происхождения беспилотника не было.