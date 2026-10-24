Москва24 октВести.Россия адекватно и жестко ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороныуказала она
Это решение молдавских властей дипломат назвала частью деструктивного антироссийского курса Кишинева, который ведет к разрушению отношений между двумя странами и разрыву связей между народами.
23 октября Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства. В МИД республики связали это решение с падением БПЛА в районе города Теленешты и отметили, что этот инцидент "серьезно нарушает суверенитет и безопасность" Молдавии. Доказательств "российского" происхождения беспилотника не было.