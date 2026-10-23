Москва23 октВести.Министерство иностранных дел Молдавии в скором времени объявит одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В МИД прокомментировали падение дрона со взрывчаткой в районе молдавского города Теленешты, отметив, что инцидент представляет собой "серьезное нарушение суверенитета и безопасности" Молдавии, а также угрожает гражданам республики.
В этом контексте в качестве ответной меры сотрудник посольства Российской Федерации в Кишиневе будет объявлен персоной нон гратаговорится в заявлении
При этом Кишинев не предоставил никаких доказательств, которые указывали бы на то, что дрон был российским.
Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти республики игнорируют предложения российской стороны по совместному расследованию инцидентов с падением беспилотников на территории Молдавии.