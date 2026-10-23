В Молдавии заявили о планах выслать одного из сотрудников посольства России Молдавия объявит одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата

Москва23 окт Вести.Министерство иностранных дел Молдавии в скором времени объявит одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МИД прокомментировали падение дрона со взрывчаткой в районе молдавского города Теленешты, отметив, что инцидент представляет собой "серьезное нарушение суверенитета и безопасности" Молдавии, а также угрожает гражданам республики.

В этом контексте в качестве ответной меры сотрудник посольства Российской Федерации в Кишиневе будет объявлен персоной нон грата говорится в заявлении

При этом Кишинев не предоставил никаких доказательств, которые указывали бы на то, что дрон был российским.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти республики игнорируют предложения российской стороны по совместному расследованию инцидентов с падением беспилотников на территории Молдавии.