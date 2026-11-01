В МИД ответили на объявление российского дипломата персоной нон грата в Молдавии МИД: объявление сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата надуманно

Москва11 ноя Вести.Объявление персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии надуманно. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве действия Кишинева назвали очередным недружественным шагом.

Посла Молдавии в РФ Лилиана Дария вызвали в МИД РФ во вторник, 10 ноября. Ему был заявлен решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков БПЛА.

Отмечено, что отсутствие доказательств российского происхождения упомянутого БПЛА свидетельствует о надуманном характере соответствующего решения, ставшего очередным недружественным шагом Молдавии говорится в сообщении на сайте ведомства

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва даст жесткий и адекватный ответ на высылку российского дипломата. Такое решение молдавских властей дипломат охарактеризовала как часть деструктивного антироссийского курса Кишинева, ведущего к разрушению отношений между двумя странами и разрыву связей между народами.