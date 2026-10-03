МИД Молдавии вручил послу РФ ноту протеста на фоне пролетов ракет и БПЛА МИД Молдавии: вручили послу РФ ноту протеста из-за пролетов ракет и дронов

Москва3 окт Вести.МИД Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с пролетом беспилотников и ракет, происхождение которых не установлено. Об этом заявили в пресс-службе молдавского ведомства.

Это уже второй вызов Озерова за неделю: 1 октября МИД республики вызвало российского посла в связи с обнаружением обломков дронов.

Министерство иностранных дел вызвало назначенного посла Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с несанкционированным пролетом пяти беспилотников и ракет отмечается в сообщении на сайте ведомства

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Молдавии произошла серия взрывов беспилотников. По предварительной информации дроны прибыли с территории Одесской области.