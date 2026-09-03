Молдавия выразила России протест из-за участков для голосования в Приднестровье

Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за выборов в Госдуму Молдавия выразила России протест из-за участков для голосования в Приднестровье

Москва3 сен Вести.Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с намерением открыть избирательные участки в Приднестровье, сообщила пресс-служба ведомства.

Посольство России в Молдавии планирует открыть 17 избирательных участков в Приднестровье для голосования на выборах депутатов Государственной думы​​​.

Всего за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет более 1 миллиона 816 тысяч человек.

Однако в Молдавии выразили протест против решения России.

Организация любого избирательного процесса на территории Молдавии требует предварительного и прямого согласия молдавских властей говорится в сообщении министерства

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что российские выборы в Приднестровье проводятся регулярно и Россия вправе сама решать, сколько надо открывать избирательных участков.