Москва10 ноя Вести.Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата в ответ на аналогичное решение Кишинева. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

10 ноября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Молдавии Лилиана Дария, которому выразили решительный протест из-за объявления российского дипломата персоной нон грата 23 октября.

Молдавские власти тогда объясняли свое решение обнаружением в районе города Теленешты обломков беспилотника со взрывчатым веществом. В МИД РФ подчеркнули, что доказательств российского происхождения дрона представлено не было, и назвали действия Кишинева недружественным шагом.

Послу Молдавии вручили ноту об объявлении одного из сотрудников молдавской дипмиссии неприемлемым лицом на основании принципа взаимности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва даст жесткий и адекватный ответ на высылку российского дипломата.