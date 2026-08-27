Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве МИД: РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Москва27 авг Вести.Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры, сообщается в заявлении российского дипведомства.

Отмечается, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте".

27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве проинформировали в МИД РФ

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