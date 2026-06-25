МИД РФ объявляет персоной нон грата генконсула Румынии в Санкт-Петербурге Генконсул Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата в РФ

Москва25 июн Вести.В ответ на закрытие генконсульства РФ в Констанце МИД РФ объявил генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон-грата и заявил о закрытии петербургского консульского отделения. Информация об этом содержится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что это ответная мера на зеркальные действия Бухареста, а именно на ничем необоснованный отзыв согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении персоной нон-грата Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Кристиан Истрате вызван в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце. Румынский посол в РФ отказался от комментариев журналистам по итогам этого визита.