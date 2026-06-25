Посол Румынии в Москве отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

Посол Румынии отказался от комментариев после вызова в МИД России Посол Румынии в Москве отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

Москва25 июн Вести.Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате отказался общаться с прессой после того, как его вызвали в МИД России.

Дипломат не стал давать никаких комментариев, когда покинул здание МИД в Москве.

Истрате был вызван в российское дипведомство из-за закрытия российского генконсульства в румынской Констанце. Ему сообщили об ответных мерах России на данный недружественный шаг.

Румыния ране объявила о решении закрыть генконсульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотником, упавшим в Галаце.