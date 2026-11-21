Захарова: недовольная дипприсутствием в РФ Молдавия может "поэкспериментировать"

Захарова допустила "эксперимент" недовольной дипприсутствием в РФ Молдавии Захарова: недовольная дипприсутствием в РФ Молдавия может "поэкспериментировать"

Москва21 ноя Вести.Кишинев может "поэкспериментировать", если ему надоело, что в России работают молдавские дипломаты, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на инициативу Кишинева о возможной высылке российского посла Олега Озерова.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что посла РФ Олега Озерова могут объявить персоной нон грата.

18 ноября Озерову вручили ноту протеста в МИД Молдавии в связи с инцидентом с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство республики.

Если им надоело, что у них здесь вообще работают молдавские дипломаты, могут поэкспериментировать ответила Захарова на соответствующий вопрос агентства

Тем не менее, официальный представитель внешнеполитического ведомства высказала надежду на возвращение контактов Москвы и Кишинева в русло конструктивного диалога.

Ранее Захарова заявила, что Молдавия может пойти по пути Украины в ситуации с отменой выборов и принудительной мобилизацией в республике.